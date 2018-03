Pub

PGR remeteu para inquérito no DIAP de Lisboa os elementos que recolheu sobre o caso do currículo do secretário-geral do PSD

A Procuradoria-Geral da República vai abrir inquérito ao secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte. O inquérito surge na sequência de notícias que alegavam que Feliciano Barreiras Duarte teria usado de forma indevida no seu currículo o estatuto de investigador visitante da universidade norte-americana de Berkeley, na Califórnia. Mas a direção do PSD diz não ter nada mais a dizer sobre o assunto. O inquérito foi encaminhado para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Há poucos dias, Rui Rio dava nota de manter a confiança no homem que escolheu para um dos cargos mais importantes do partido e desvalorizava a polémica. "Há um aspeto do currículo de Barreiras Duarte que estava a mais, não estava preciso, e ele corrigiu", afirmou o líder do PSD.

Fontes da direção do PSD frisaram ao DN que a PGR tem aberto vários inquéritos com base em notícias e, em muitos deles, não foram por diante. "Situação diferente será se aparecerem factos novos além dos que foram noticiados e se vier a ser deduzida alguma acusação", acrescentou a mesma fonte ao DN.

O caso nasceu no sábado, no Sol, que noticiou que Feliciano Barreiras Duarte teve de retificar o seu currículo académico para retirar o item que o indicava como professor convidado (visiting scholar) na Universidade de Berkeley, nos EUA.

O que disse Deolinda

O novo secretário-geral do PSD veio justificar-se em declarações ao DN. Sem nunca assumir que corrigiu o currículo, Barreiras Duarte rejeitou as acusações e passou ao contra-ataque, afirmando que tudo não passou de uma estratégia "para incomodar a direção do PSD em funções". "Eu rejeito veementemente qualquer tipo de acusação ou insinuação sobre o meu percurso académico."

Em causa está nesta história um documento, enviado por Barreiras Duarte ao Sol e assinado por uma professora de Berkeley, Deolinda Adão. Nesse documento atestava-se que Barreiras Duarte se encontrava "inscrito nesta Universidade [Berkeley] com o estatuto de visiting scholar, no âmbito do seu doutoramento em Ciência Política com a tese "Políticas públicas e direito da imigração"".

Contudo, segundo o semanário Sol, Deolinda Adão desmentiu categoricamente ter assinado esse documento, considerando-o forjado (o que já legitimaria a suspeita de um crime de falsificação de documento). Mas depois disso, Deolinda Adão evoluiu na sua versão da história, numa nota enviada ao Observador: "O dr. Feliciano Duarte nunca me apresentou qualquer tipo de trabalho académico." Ou seja: a professora já não desmentia que Feliciano se tenha inscrito. Aliás, dizia: "O documento apresentado pelo dr. Feliciano Duarte com a minha assinatura, exarado a 30 de janeiro de 2009, certifica apenas e somente a sua inscrição." Sem o assumir, Deolinda Adão recuava na acusação de que o documento que Barreiras Duarte apresentara em sua defesa - onde se dizia apenas que estava "inscrito" - fora forjado.

"Confiança" de Rio

Ontem à noite, o secretário-geral do PSD emitiu um comunicado dizendo que as acusações de falso percurso académico de que foi alvo representaram uma "campanha ignominiosa" que "em última análise tem o objetivo principal de atacar a direção do PSD e em particular o seu líder, Rui Rio".

Agradecendo "ao presidente do PSD e a toda a sua direção" a "confiança" que lhe foi "reforçada nestes dias", Barreiras Duarte acrescentou que o inquérito aberto por ordem da PGR vai "ao encontro" dos seus "mais profundos desejos de ver esta situação cabal e completamente esclarecida". "Nada fiz de errado no chamado processo de Berkeley; todos os movimentos e ações relacionados com esse caso estão devidamente documentados e são inequívocos quanto à minha inocência; fui convidado para visiting scholar (estatuto que não confere qualquer grau académico) e não me fiz convidado; não tirei qualquer proveito da Universidade de Berkeley - nem financeiro, nem académico, nem profissional, nem político."

Recordou também que "no jornal Observador ficámos a conhecer uma posição de uma professora da Universidade de Berkeley, dando como verdadeiro um documento que antes tinha garantido que era falso". Portanto, "principal e mais grave acusação de que tenho sido alvo, a de falsificação de documentos, em que alguns acreditaram, cai por terra."

No último parágrafo escreveu que "depois de tudo esclarecido, o que inevitavelmente vai suceder", se reservará "o direito de usar todos os meios legais" ao seu alcance para "recuperar" a sua "reputação e ser ressarcido das perdas e danos morais".