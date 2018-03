Pub

A Assembleia da República discute os incêndios e a floresta no segundo debate de Fernando Negrão à frente da bancada do PSD

A "prevenção estrutural e gestão integrada de incêndios" é o tema escolhido pelo Governo para o debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, no dia em que termina o prazo para os proprietários limparem os terrenos.

Os proprietários têm até hoje para limpar as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas e, em caso de incumprimento, ficam sujeitos a contraordenações, com coimas que variam entre 280 e 120.000 euros. No entanto, o Conselho de Ministro aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que determina que as coimas pelo incumprimento na limpeza das matas ficam sem efeito até 31 de maio, caso o proprietário cumpra, conforme o primeiro-ministro tinha anunciado esta manhã.

Perante o incumprimento dos proprietários, as Câmaras Municipais têm de garantir, até 31 de maio, a realização de todos os trabalhos. De forma a assegurarem o pagamento das despesas dos trabalhos de limpeza de terrenos, os municípios podem aceder, até 30 de setembro, a uma linha de crédito de 50 milhões de euros.