Ventura ou outro nome? Chega desfaz tabu presidencial

O Chega prepara-se para fazer o “grande anúncio” do partido sobre as presidenciais do próximo mês de janeiro. E ainda que a confirmação surja apenas esta terça-feira, pelas 17h00, na sede nacional do partido, tudo indica que o “candidato próprio” do Chega seja o próprio André Ventura, repetindo assim uma candidatura que já aconteceu no passado.Em 2021, o líder do Chega (ainda deputado único nessa altura) ficou em terceiro lugar no número de votos, com 11,90%, ou seja, pouco mais de 496 mil, ficando atrás de Ana Gomes e de Marcelo Rebelo de Sousa (que venceu e foi reeleito chefe de Estado).Agora, a decisão da putativa candidatura não é da responsabilidade exclusiva de Ventura, que quis ouvir as bases antes de decidir se se junta à corrida a Belém ou não. Como disse ao DN o deputado Pedro Pinto, o líder do Chega ia “ouvir os conselheiros” (algo que aconteceu na passada sexta-feira, dia 12) e só depois tomaria “uma decisão”. Independentemente dessa “decisão”, certo é que o partido terá um candidato próprio, seja ou não Ventura. Até porque, nas palavras do próprio Pedro Pinto, “o presidente é a única pessoa insubstituível no partido”.Apesar das notícias de um almoço onde Ventura terá estado ao lado de Gouveia e Melo, apoiar o ex-chefe do Estado-Maior da Armada “está fora de questão”. Segundo disse Pedro Pinto ao DN antes da reunião de conselheiros do Chega, o almirante “está a aliar-se à extrema-esquerda”. No conselho nacional de sexta-feira, Ventura iria mais longe, mas com alguma reserva: “Não entendo que seja o ideal ser candidato, não desejo estas eleições e entendo que o líder da oposição não deve ser candidato, mas entendo que não devemos ficar de fora destas eleições. Não vou virar a cara se o partido quiser.”Com isto, Pedro Pinto constata que o partido “não pode ficar fora desta luta eleitoral”, sendo o segundo partido com mais deputados no Parlamento, e havendo pela primeira vez uma sondagem que coloca o Chega em primeiro lugar nas intenções de voto. “Uma coisa era ser um partido pequeno, outra é ter agora um papel diferente como tem”.No discurso que fez aos conselheiros, André Ventura disse ainda que não quer “outro Marcelo Rebelo de Sousa” em Belém, pedindo que o próximo Presidente da República seja alguém que “encarne melhor o país”. Antes de desvendar o mistério sobre a sua eventual candidatura presidencial, André Ventura anunciou, isso sim, a sua recandidatura à liderança do partido, por considerar que “há trabalho por fazer”. Mas deixou a porta aberta: “Se entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que não devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra deverá ir, aqui estarei.”.Chega vai ter candidato próprio às presidenciais.Ventura recandidata-se… ao Chega. E coloca-se à disposição dos militantes para Belém