Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em 2021, o líder do Chega foi candidato presidencial e ficou em terceiro lugar, com 496 mil votos.
Em 2021, o líder do Chega foi candidato presidencial e ficou em terceiro lugar, com 496 mil votos.FOTO: Carlos Pimentel / Global Imagens
Política

Ventura ou outro nome? Chega desfaz tabu presidencial

“Grande anúncio” do partido é feito esta terça-feira, pelas 17h00. Ao que tudo indica, será o próprio André Ventura a avançar para Belém.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
Política
Eleições presidenciais
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt