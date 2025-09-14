Ventura elogia "caçada a imigrantes" em Espanha e chama "farsa" a flotilhas para Gaza

O presidente do Chega, André Ventura, elogiou este domingo, 14 de setembro, os incidentes ocorridos em Múrcia, Espanha, que se seguiram a um apelo na internet para uma "caçada de imigrantes". Falando na convenção "Europa Viva 25", organizada pelo partido Vox, o líder do Chega defendeu uma "Europa de valores" e atacou duramente o governo espanhol.Em relação aos acontecimentos de julho em Torre Pacheco, Múrcia, uma localidade com elevada percentagem de população imigrante e que teve um surto de violência após relatos de que um grupo de imigrantes marroquinos teriam espancado um idoso, num caso que já não seria único, Ventura disse: "Quero dizer-vos aqui em Espanha, sabendo que a imprensa europeia está aqui e a imprensa portuguesa também, que aquilo que fizeram em Múrcia me dá um orgulho tremendo, um orgulho tremendo como europeu."Questionado pelos jornalistas sobre se a criminalidade se resolve com uma "caçada a imigrantes" e apelos à violência, Ventura respondeu: "Resolve-se mostrando que não temos medo nem nos vamos condicionar". Acrescentou ainda, segundo a Lusa, que o ocorrido em Múrcia foi "importante para todos os que querem vir para a Europa saberem disso".No mesmo discurso, Ventura voltou a criticar os ativistas que pretendem chegar a Gaza por via marítima. "Não vamos patrocinar flotilhas para Gaza, passeios na flotilha enquanto fazem grandes festas em Ibiza, em Menorca, nas ilhas espanholas, não o faremos", afirmou, referindo-se à autodesignada flotilha humanitária que transporta a ativista Greta Thunberg e vários portugueses, entre eles a deputada do BE, Mariana Mortágua. Aos jornalistas, Ventura insistiu que a flotilha é "uma farsa, uma mentira e uma encenação", disse, citado pela Lusa.O alinhamento do líder do Chega com o partido anfitrião, Vox, ficou claro desde o início da sua intervenção. Ventura abriu o seu discurso com um ataque direto e veemente ao governo espanhol, afirmando que é preciso "acabar com o socialismo" em toda a Europa. Dirigindo-se diretamente à audiência espanhola, Ventura acrescentou um apelo explícito para "enviar para a cadeia" o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, uma declaração que foi recebida com entusiasmo pelos militantes presentes no pavilhão.Durante o evento, que reuniu partidos do grupo do Parlamento Europeu Patriotas pela Europa, Ventura referiu-se também ao ativista ultraconservador norte-americano Charlie Kirk, assassinado na quarta-feira passada, considerando: "Morreu para nos defender, morreu por nós, pelos nossos valores e pela nossa identidade".