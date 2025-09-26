Ventura nega provocação de Filipe Melo no caso do beijo a Isabel Moreira e diz que Hugo Soares ameaçou Frazão

André Ventura afirmou esta sexta-feira, 26 de setembro, que esta quinta-feira falou com o deputado do Chega acusado de enviar beijos a Isabel Moreira em pleno plenário na Assembleia da República, Filipe Melo, e que este lhe garantiu não ter tido qualquer atitude provocatória."Ontem tive a oportunidade de falar com o deputado Filipe Melo. O deputado disse-me que não teve nenhuma atitude provocatória para com Isabel Moreira e que se estava a dirigir ao deputado do Livre, Rui Tavares. Quando tentei falar com Isabel Moreira, virou-me as costas. Na semana passada, o deputado do PSD, Hugo Soares, ameaçou o deputado do Chega, Pedro Frazão. Temos provas, mas o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, não abriu nenhum inquérito", respondeu o líder do Chega no Palácio de Cristal, no Porto.."Enviou beijos". Aguiar-Branco condena ato “inaceitável” de Filipe Melo para com Isabel Moreira.Nem as imagens televisivas fazem mudar a opinião de Ventura. "As imagens não mostram que aqueles gestos eram para Isabel Moreira nem quando a deputada falava. Quando é um deputado do Chega, o país para, mas os deputados do Chega são todos os dias alvo de ameaça e condicionalismos. Hugo Soares perguntou a Pedro Frazão qual era a morada dele, ameaçando-o fisicamente", prosseguiu. Questionado sobre se prefere ser primeiro-ministro ou Presidente da República, foi perentório: "Prefiro transformar o país."Ventura anunciou ainda um grupo de trabalho com o PSD para a lei dos estrangeiros: "Dois partidos que têm maioria e se querem controlar a imigração têm de fazer esse esforço. Tecnicamente as coisas têm de ser trabalhadas e temos de chegar a um consenso, mas não sei se vai ser possível." .Isabel Moreira (PS) queixa-se que Filipe Melo (Chega) lhe "enviou beijos" em debate parlamentar