André Martins era presidente da Assembleia Municipal de Setúbal em 2021, quando o contrato foi assinado, no último mandato de Maria das Dores Meira.
Política

Rescisão à vista em Setúbal no estacionamento tarifado

Câmara alega incumprimentos na concessão por 40 anos, assinada no fim do mandato de Dores Meira. PS quer proposta retirada.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
André Martins
Maria das Dores Meira
Estacionamento
edição impressa
Câmara de Setúbal

