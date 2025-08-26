Paulo Rangel acusa André Ventura de “ultraje aos bombeiros” e diz que “não se pode ter medo de radicais”

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, classificou esta terça-feira (26 de agosto) como “um ultraje aos bombeiros” um vídeo nas redes sociais protagonizado por André Ventura a apagar um pequeno fogo, e defendeu que “não se pode ter medo de radicais”.Sem nunca mencionar diretamente o nome do líder do partido Chega, Paulo Rangel fez esta crítica na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros, num painel intitulado “Um Mundo com mais radicalismos?”.“Quando nós vemos alguns vídeos que são verdadeiramente quase caricaturas do que é estar ao lado dos bombeiros, dos incêndios, isto é um ultraje aos bombeiros e às pessoas que viveram os incêndios, não é nenhum heroísmo”, acusou.. O antigo eurodeputado considerou que, se tal fosse feito “por um político do PSD ou do PS, seria altamente criticado pelos media”.“Mas, na panóplia de comentadores, pouca gente critica isto, se fosse um político tradicional estaria absolutamente cilindrado. Temos de ter coragem de levantar a voz e denunciar isto, não se pode ter medo dos radicais, se tivermos medo estamos a fazer aquele jogo que querem que nós façamos”, criticou.MNE acusa PS e BE de defenderem na oposição o que não fizeram no GovernoO ministro dos Negócios Estrangeiros acusou ainda o PS e o BE de populismo por defenderem agora para Gaza o que não fizeram quando lideravam o Governo ou o influenciavam, defendendo a atuação do atual executivo PSD/CDS-PP.“Ninguém fez pela causa dos dois Estados o que fez este governo, até hoje”, afirmou o número dois do Governo, Paulo Rangel, na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros, num painel intitulado “Um Mundo com mais radicalismos?”.Pelo contrário, disse, “pessoas que se afirmam os grandes defensores, tiveram oito anos para fazer o reconhecimento da Palestina e não fizeram”, numa referência aos executivos do PS liderados por António Costa.“O Bloco de Esquerda que vai nesta causa humanitária - louvável, com certeza -, estas pessoas tiveram influência seis anos sobre o governo socialista. Influência determinante. E elas fizeram alguma coisa? O que é que elas fizeram? É que é fácil falar quando está fora. Mas, quando se está no governo, essas pessoas não o fazem”, criticou.A coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua vai integrar a Flotilha Humanitária que partirá esta semana para Gaza, visando entregar ajuda à população e romper o cerco israelita.Para Paulo Rangel, as posições do PS e do BE nesta matéria podem até ser classificadas de populistas.“O populismo é quando eu estou no governo, ou quando eu posso enfrentar o governo, não fui capaz de fazer nada, mas depois assim que vou para a oposição já faço coisas mirabolantes e sou o maior campeão e a campeã de tudo”, disse..Incêndios: Chega admite forçar constituição de comissão de inquérito. PSD diz que é despropositada.André Ventura insiste em comissão de inquérito e quer incendiários equiparados a terroristas