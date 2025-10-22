Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O velório teve lugar no Mosteiro dos Jerónimos, a partir do final da tarde de quarta-feira. Centenas de pessoas marcaram presença.
Política

Pinto Balsemão. O adeus ao político, jornalista e empresário que nunca deixou de ser “pioneiro” e “visionário”

Francisco Pinto Balsemão faleceu esta terça-feira, 21 de outubro, aos 88 anos. Governo decretou dois dias de luto pela morte do antigo primeiro-ministro, jornalista e fundador do Expresso e da SIC. Cerimónias fúnebres terão lugar esta quinta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos.
Publicado a
