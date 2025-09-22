Autárquicas. Pedro Duarte propõe construção de um novo terminal rodoviário intermodal em Campanhã

O candidato da coligação O Porto Somos Nós (PSD/CDS/IL) à presidência da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, anunciou esta segunda-feira a proposta de construção de um novo terminal rodoviário intermodal em Campanhã, junto ao novo “feiródromo” (Praça Vandoma).O investimento estimado para a nova infraestrutura é de cerca de 6 milhões de euros.A medida pretende responder à sobrelotação do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), inaugurado em 2022 e já a registar cerca de 650 movimentos diários de autocarros, mais 25% do que o previsto inicialmente, indica um comunicado enviado às redações.“O TIC foi uma aposta certa, mas, fruto de fatores que não foram antecipados na fase de conceção, ultrapassou rapidamente as previsões iniciais e está hoje sob forte pressão, provando congestionamentos e más condições para os passageiros. Precisamos de um novo terminal para garantir uma mobilidade eficiente, sustentável e confortável para todos”, afirma Pedro Duarte.Para a localização do novo terminal, o candidato apresenta duas possibilidades na zona oriental da cidade: "a primeira, a priorizar, é um terreno da Metro do Porto, junto à estação de metro Nasoni, com quem Pedro Duarte se compromete a negociar; a segunda, como alternativa, localiza-se junto à estação Nau Vitória, em terreno privado"."Em ambos os casos, a proximidade à VCI e ao TIC — a apenas cinco minutos de metro, nove de carro ou quinze de bicicleta — assegura complementaridade e integração na rede de transportes", defende a candidatura.Para Pedro Duarte, o objetivo é claro: “Este novo terminal vai descongestionar Campanhã, melhorar a experiência dos passageiros e reforçar a aposta do Porto numa mobilidade inovadora e sustentável. É uma medida integrada numa visão de longo prazo, que prepara a cidade para o crescimento da procura, consolida o Porto como referência em mobilidade urbana e regional e, acima de tudo, contribui para a qualidade de vida dos portuenses.”