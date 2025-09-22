Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Autárquicas. Pedro Duarte propõe construção de um novo terminal rodoviário intermodal em Campanhã
Jose Gageiro
Política

O investimento estimado para a nova infraestrutura é de cerca de seis milhões de euros. Medida pretende responder à sobrelotação do Terminal Intermodal de Campanhã, inaugurado em 2022.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O candidato da coligação O Porto Somos Nós (PSD/CDS/IL) à presidência da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, anunciou esta segunda-feira a proposta de construção de um novo terminal rodoviário intermodal em Campanhã, junto ao novo “feiródromo” (Praça Vandoma).

O investimento estimado para a nova infraestrutura é de cerca de 6 milhões de euros.

A medida pretende responder à sobrelotação do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), inaugurado em 2022 e já a registar cerca de 650 movimentos diários de autocarros, mais 25% do que o previsto inicialmente, indica um comunicado enviado às redações.

“O TIC foi uma aposta certa, mas, fruto de fatores que não foram antecipados na fase de conceção, ultrapassou rapidamente as previsões iniciais e está hoje sob forte pressão, provando congestionamentos e más condições para os passageiros. Precisamos de um novo terminal para garantir uma mobilidade eficiente, sustentável e confortável para todos”, afirma Pedro Duarte.

Para a localização do novo terminal, o candidato apresenta duas possibilidades na zona oriental da cidade: "a primeira, a priorizar, é um terreno da Metro do Porto, junto à estação de metro Nasoni, com quem Pedro Duarte se compromete a negociar; a segunda, como alternativa, localiza-se junto à estação Nau Vitória, em terreno privado".

"Em ambos os casos, a proximidade à VCI e ao TIC — a apenas cinco minutos de metro, nove de carro ou quinze de bicicleta — assegura complementaridade e integração na rede de transportes", defende a candidatura.

Para Pedro Duarte, o objetivo é claro: “Este novo terminal vai descongestionar Campanhã, melhorar a experiência dos passageiros e reforçar a aposta do Porto numa mobilidade inovadora e sustentável. É uma medida integrada numa visão de longo prazo, que prepara a cidade para o crescimento da procura, consolida o Porto como referência em mobilidade urbana e regional e, acima de tudo, contribui para a qualidade de vida dos portuenses.”

