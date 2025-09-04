Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guilherme Costa Oliveira
Guilherme Costa OliveiraPedro Duarte durante a entrevista ao DN, a publicar na íntegra no dia 8 de setembro
Política

Pedro Duarte. “Nunca aceitarei um acordo de governação com o Chega”

O candidato à Câmara do Porto esclarece o que quis dizer quando afirmou que, em autárquicas, as linhas vermelhas não fazem sentido. Entrevista ao DN a publicar na íntegra no dia 8 de setembro.
Alexandra Tavares-Teles
Publicado a
Atualizado a
Porto
Eleições autárquicas
Autárquicas
Autárquicas 2025

