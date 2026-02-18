Passos Coelho vai falar de "Reformar para Crescer" na conferência do Instituto Mais Liberdade

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho será o principal orador da Conferência +Ideias '26, que assinala o quinto aniversário do Instituto Mais Liberdade. No evento, que decorre na tarde de 28 de fevereiro, no Museu do Oriente, em Lisboa, o social-democrata fará a palestra "Reformar para Crescer", na qual vai falar das condições políticas e económicas necessárias para um ciclo sustentável de crescimento e modernização em Portugal.Esta intervenção vem na sequência da apresentação do livro “Lideranças Intermédias na Transformação dos Serviços Públicos”, de Damasceno Dias, quando Passos Coelho fez um diagnóstico muito crítico sobre o funcionamento da Administração Pública e as dificuldades estruturais na reforma do Estado em Portugal. .A conferência que marca o quinto aniversário do Instituto Mais Liberdade, fundado por Carlos Guimarães Pinto em 2021, tem o mote "Desbloquear o Potencial de Portugal", e terá intervenções de outros atuais e antigos governantes.Depois da sessão de abertura, às 14h30, a cargo do diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, André Pinção Lucas, segue-se o painel "Acelerando a Transição: A Energia como Vantagem Competitiva de Portugal", que junta o presidente da Associação Portuguesa da Energia e CEO da EDP Inovação, António Coutinho, e o ex-secretário de Estado da Energia e ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba.A atual secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico, irá debater "Universidades Kodak ou Netflix? Reinventar o Ensino Superior", com o professor catedrático da Nova SBE, Pedro Santa Clara, enquanto o antigo secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, autor do livro "Algoritmocracia", falará de "IA, Confiança e Competitividade: O Novo Tripé da Economia Global" com o professor catedrático do Instituto Superior Técnico e presidente do INESC, Arlindo Oliveira.O presidente do Conselho de Curadores do Instituto Mais Liberdade, Carlos Moreira da Silva, terá a seu cargo o encerramento da conferência, cujo programa inclui jantar e o espectáculo de stand up comedy "O Estado a que Chegámos".