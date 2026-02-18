Antigo primeiro-ministro tem vincado as dificuldades que travam reformas.
Passos Coelho vai falar de "Reformar para Crescer" na conferência do Instituto Mais Liberdade

Museu do Oriente recebe evento, que marca o quinto aniversário do instituto, a 28 de fevereiro. Além do primeiro-ministro, o programa conta com intervenções de Adolfo Mesquita Nunes e de João Galamba.
O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho será o principal orador da Conferência +Ideias '26, que assinala o quinto aniversário do Instituto Mais Liberdade. No evento, que decorre na tarde de 28 de fevereiro, no Museu do Oriente, em Lisboa, o social-democrata fará a palestra "Reformar para Crescer", na qual vai falar das condições políticas e económicas necessárias para um ciclo sustentável de crescimento e modernização em Portugal.

Esta intervenção vem na sequência da apresentação do livro “Lideranças Intermédias na Transformação dos Serviços Públicos”, de Damasceno Dias, quando Passos Coelho fez um diagnóstico muito crítico sobre o funcionamento da Administração Pública e as dificuldades estruturais na reforma do Estado em Portugal. .

A conferência que marca o quinto aniversário do Instituto Mais Liberdade, fundado por Carlos Guimarães Pinto em 2021, tem o mote "Desbloquear o Potencial de Portugal", e terá intervenções de outros atuais e antigos governantes.

Depois da sessão de abertura, às 14h30, a cargo do diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, André Pinção Lucas, segue-se o painel "Acelerando a Transição: A Energia como Vantagem Competitiva de Portugal", que junta o presidente da Associação Portuguesa da Energia e CEO da EDP Inovação, António Coutinho, e o ex-secretário de Estado da Energia e ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba.

A atual secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico, irá debater "Universidades Kodak ou Netflix? Reinventar o Ensino Superior", com o professor catedrático da Nova SBE, Pedro Santa Clara, enquanto o antigo secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, autor do livro "Algoritmocracia", falará de "IA, Confiança e Competitividade: O Novo Tripé da Economia Global" com o professor catedrático do Instituto Superior Técnico e presidente do INESC, Arlindo Oliveira.

O presidente do Conselho de Curadores do Instituto Mais Liberdade, Carlos Moreira da Silva, terá a seu cargo o encerramento da conferência, cujo programa inclui jantar e o espectáculo de stand up comedy "O Estado a que Chegámos".

