Moedas aposta na habitação, segurança e mobilidade entre as 15 principais medidas do seu programa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apresentou nesta quinta-feira o programa eleitoral da coligação Por Ti, Lisboa (PSD-CDS-Iniciativa Liberal), com o qual pretende ser reeleito para um segundo mandato nas eleições autárquicas de 12 de outubro, apontando a habitação, a segurança e a mobilidade como prioridades entre as 15 medidas principais, numa sessão onde contou com uma forte comitiva de governantes, como António Leitão Amaro, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz, mas também outros nomes fortes da direita partidária que sustenta a coligação, como João Cotrim de Figrureiso, Teresa Morais e Leonor Beleza.Como tem sido uma constante desde o anúncio oficial da recandidatura, juntando desta vez a Iniciativa Liberal à coligação, Moedas destacou o Plano de Segurança de Lisboa, que envolve reforço de policiamento e apostas na "videoproteção" e nos guardas noturnos para dissuadir a criminalidade.Mas as medidas destinadas ao dia-a-dia dos lisboetas também incluem um novo modelo de gestão da higiene urbana da cidade, que tem sido alvo de muitas critícas e de trocas de acusações entre a Câmara de Lisboa e as juntas de freguesia; a promessa de reforço da aposta nos espaços verdes, com a requalificação dos parques emblemáticos da cidade; e ainda investimentos na educação e na saúde. Além de passar a haver rastreio grauito do cancro de pulmão e do cancro do cólon entre os munícipes, na senda das mamografias gratuitas para as lisboetas com menos de 50 anos, o programa eleitoral da coligação Por Ti, Lisboa aponta para a construção de 12 novos equipamentos para aquilo a que Moedas tem chamado o "Estado Social Local" da cidade: três centros de saúde, cinco escolas e quatro creches.Depois de o candidato à reeleição ter prometido "o maior e mais ambicioso projeto de Lisboa", com a construção de casas, equipamentos urbanos e espaços verdes em 250 hectares da cidade, no Vale de Santo António, na Quinta do Ferro, no Vale de Chelas e no Casal do Pinto, o programa eleitoral da coligação Por Ti, Lisboa aponta como prioridade estruturante do futuro da cidade a criação de novos bairros de habitação e parques. E medidas ligadas à mobilidade e disuassão do tráfego automóvel, como a introdução do Metrobus Lisboa-Oeiras e do Elétrico Lisboa-Loures, e o compromisso com a adaptação energética da frota da Carris, garantindo que 100% dos veículos emitiram zero por cento de emissões até 2030.Outras medidas para o futuro no programa eleitoral da coligação liderada por Carlos Moedas são a redução de taxas municipais e combate à burocracia excessiva. E a criação de 30 mil empregos decorrentes da Fábrica de Unicórnios, que foi uma das apostas do primeiro mandato do atual presidente da Câmara de Lisboa.Também ligado aos problemas de habitação, e à necessidade de reter pessoas numa cidade que vem perdendo residentes ao longo das últimas décadas, é o programa De Volta ao Bairro, através do qual a coligação Por Ti, Lisboa pretende garantir habitação acessível para jovens nos bairros históricos. A medida integra-se num eixo que a coligação de Carlos Moedas designou como "Lisboa com alma", na qual também se inscreve o fim do licenciamento zero e o reforço da fiscalização do comércio ilegal. Algo que pode ser interpretado como um piscar de olho ao eleitorado do Chega, na sequência das notícias sobre lojas de fachada, utilizadas como dormitórios por dezenas de imigrantes.Noutro registo, a coligação Por Ti, Lisboa promete Cultura na Rua, "com mais arte e espectáculos no espaço público", elevar a Baixa Pombalina a património mundial da UNESCO e fazer de Lisboa como Capital Europeia da Arte Contemporânea.Carlos Moedas procura reeleger-se para um segundo mandato, enfrentando adversários como Alexandra Leitão, cabeça de lista da coligação Viver Lisboa (PS-Livre-Bloco de Esquerda-PAN), João Ferreira, vereador e novamente candidato da CDU, e Bruno Mascarenhas, pelo Chega. E ainda Ossanda LIber (Nova Direita), Adelaide Ferreira (ADN), José Almeida (Volt Portugal), Tomás Ponce Dentinho (PPM-PTP) e Luís Mendes (RIR).