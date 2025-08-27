Trump é um “ativo soviético” segundo o professor Marcelo

O Presidente da República quis esta quarta-feira, 27 de agosto, voltar ao papel de professor, ao decidir intervir na Universidade de Verão do PSD - iniciativa anual e formação de jovens quadros (que decorre até domingo em Castelo de Vide). Apareceu de surpresa no local e para falar à hora em que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, estava em Lisboa, no Parlamento, no debate sobre incêndios. E num painel intitulado “As respostas do Presidente”, o chefe de Estado fez uma intervenção inicial em que abordou a situação internacional e descreveu o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, de forma, no mínimo, insólita.“O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo”, afirmou o Presidente da República relativamente ao atual inquilino da Casa Branca e líder de um dos maiores históricos aliados de Portugal.Marcelo queria assim apontar Donald Trump como exemplo de um novo estilo de lideranças políticas, mais emocionais e que apostam no contacto direto com os cidadãos, sem mediação, num mundo em que a balança de poderes também se alterou, sublinhando que não se trata de “uma aliança baseada na cumplicidade económica, ideológica ou doutrinária”.“Em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa”, reforçou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se à atuação do presidente de Trump na guerra da Ucrânia. “Ou seja, passaram de aliados de um lado para árbitros do desafio”, argumentou, acrescentando tratar-se de um árbitro que apenas quer negociar com uma das equipas, excluindo quer a Ucrânia, quer a Europa, que tiveram de se “impingir” nas recentes conversações.Chamou “antigo aliado” aos EUAEsta não é, aliás, a primeira vez que o Presidente da República comenta esta mudança de atitude por parte de Washington. Em fevereiro, também relativamente ao esforço para tentar uma solução de paz na Ucrânia, chamou “antigos aliados” aos EUA.“Já se percebeu que está difícil de convencer os aliados, ou antigos aliados norte-americanos - nunca se percebe bem, com esta nova administração - a participarem nesse esforço de segurança” para a Ucrânia, disse então o Chefe de Estado, quando se discutia quem pagaria o esforço de defesa naquele país invadido.Tânger Corrêa diz que Marcelo “passou uma linha vermelha”As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa foram criticadas pelo eurodeputado Tânger Corrêa. O diplomata de carreira, que foi cabeça de lista do Chega nas eleições para o Parlamento Europeu, disse ao DN que o Chefe de Estado “passou uma linha vermelha” ao referir-se ao homólogo de um país da NATO como “ativo soviético”.“Está fora da competência de um Presidente da República português dizer uma coisa dessas”, comentou, ressalvando que as declarações não terão consequências nas relações bilaterais “porque Marcelo não tem qualquer credibilidade” e a situação “é tão surreal que nem sequer pode ser levada a sério”. Contactada pelo DN, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que não haveria comentários..PR admite mandatos “aquém” do que sonhou mas diz que povo lhe deu razão nas dissoluções O Presidente da República admitiu ainda esta quarta-feira (27 de agosto) que os seus mandatos em Belém ficaram “aquém do que tinha sonhado”, mas salientou que o povo lhe deu “sempre razão” nas dissoluções do parlamento.Marcelo Rebelo de Sousa participou esta quarta-feira na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros que decorre até domingo em Castelo de Vide (Portalegre), tendo aparecido de surpresa no local, quando estava prevista uma intervenção por videoconferência.Num painel intitulado “As respostas do Presidente”, o chefe de Estado foi questionado sobre o que considera que correu pior ou melhor nos seus mandatos desde que foi eleito em 2016, considerando que acertou “em bastantes coisas”, mas também falhou noutras.Sobre aquilo que pensa ter corrido melhor, o chefe de Estado disse ter tentado “fazer os impossíveis” para garantir a estabilidade política, apesar das três dissoluções da Assembleia da República que fez no seu segundo mandato.“Isso foi o que correu melhor mesmo quando não correu bem, porque não se traduziu necessariamente em haver soluções governativas que durassem os dez anos”, afirmou, lembrando que conviveu com executivos do PS durante mais de oito anos e, até final do seu mandato, haverá outra solução liderada pelo PSD “por menos de dois anos”.Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se por, nas eleições posteriores às dissoluções, o povo ter dado “sempre razão” à decisão do Presidente com a sua votação nas urnas.Quanto ao que correu pior, incluiu matérias como a capacidade de renovação do sistema político, da administração pública ou o distanciamento das pessoas em relação aos políticos, embora salientando que as responsabilidades foram partilhadas com “outros órgãos de soberania”“Digamos que, para aquilo que eu tinha pensado e sonhado em alguns momentos, de facto aquilo que foi possível fazer ficou aquém do que eu tinha pensado e sonhado realizar”, disse, acrescentando que tal se acentuou num segundo mandato.O chefe de Estado repetiu que tinha pensado fazer apenas um mandato, mas considerou “não podia dizer que não” à recandidatura em 2021 quando se vivia “a pior fase da pandemia da covid-19”.“Ninguém compreenderia que o responsável saísse. Mas quando fiquei, fiquei com a certeza absoluta que o que iria suceder depois ia ser um fator cumulativo do desgaste do sistema”, assegurou.Com Lusa