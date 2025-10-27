Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Ribau Esteves é presidente da câmara de Aveiro desde 2013. Sai agora da autarquia e do poder local, mas deverá ficar na política.
Política

José Ribau Esteves: “Não sou dos que acham que o Chega teve um mau resultado autárquico”

De saída do poder local, o ainda autarca de Aveiro fala ao DN sobre os seus mandatos e analisa as autárquicas deste ano. Sobre o seu futuro, ainda não levanta o véu, mas deverá manter-se na política.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Entrevista
Política
Aveiro
Autárquicas
José Ribau Esteves
edição impressa
Autárquicas 2025

