José Manuel Pureza confirmado como candidato à liderança do Bloco de Esquerda

Está confirmado: José Manuel Pureza, 66 anos, antigo líder parlamentar e deputado durante três legislaturas, foi este domingo (2 de novembro) aprovado como o primeiro nome da moção A (que tem a maioria na Mesa Nacional do Bloco de Esquerda) para suceder a Mariana Mortágua, atual coordenadora que deixará a liderança do BE. O nome de José Manuel Pureza já circulava como o principal favorito para a sucessão de Mortágua, mas a confirmação só chegou ao início da noite deste domingo, após o plenário que a moção A fez em Coimbra (cidade de onde José Manuel Pureza é natural). No final da reunião, Miguel Cardina, dirigente do partido, explicou que, apesar do primeiro nome não ser novo, a lista que a moção A apresenta à próxima convenção nacional, "é renovada e rejuvenescida", com uma média de idades de 38 anos. Quase metade dos nomes (48%) figuram pela primeira vez numa lista candidata à direção do Bloco de Esquerda.José Manuel Pureza é licenciado em Direito e doutorado em Sociologia. Além de líder parlamentar e deputado, foi ainda vice-presidente da Assembleia da República. Nas últimas autárquicas, foi candidato à Câmara Municipal de Coimbra, obtendo 2,86% dos votos.A convenção nacional do Bloco de Esquerda, que decidirá a nova direção do partido e à qual concorrem quatro outras moções além da A, acontece nos dias 29 e 30 de novembro. Segundo Miguel Cardina, as listas apresentadas pela moção A tiveram uma taxa de aprovação bastante elevada. Para a mesa nacional, a lista apresentada pela moção A teve 94% de votos a favor; para a comissão política 92% e para a comissão de direios 96%. De acordo com o dirigente bloquista, José Manuel Pureza é uma escolha de "muita confiança", uma "escolha necessária nestes tempos que o Bloco enfrenta". No entanto - e não obstante a maioria que a moção A tem na mesa nacional -, Cardina referiu que há que "respeitar a democracia interna" do partido e que as cinco moções estão a fazer "os seus debates, a fazer as suas listas, a eleger os seus delegados" para a próxima convenção.