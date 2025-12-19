Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jorge Reis Novais: "A nossa matriz não é a de um presidente cerimonial, é a de um presidente politicamente ativo, garante, regulador”
Gerardo Santos
Política

O presidente pode falar, pode pressionar e pode dissolver. Para Jorge Reis Novais, isso não é abuso de poder - é semipresidencialismo. Nesta entrevista, o constitucionalista explica por que razão tratar o Presidente como figura cerimonial é um erro constitucional grave. 
