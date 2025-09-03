Filipe Araújo acusa Pinto Luz de se demitir das funções de tutela da Metro do Porto

O candidato Independente à câmara do Porto, Filipe Araújo, acusa o ministro das Infraestuturas e Habitação de se demitir “das funções de tutela da Metro do Porto”. É a reação às declarações de Miguel Pinto da Luz, proferidas terça-feira, 2 de setembro, sobre o impasse em que se encontra o projeto do Metrobus. “O governo está impedido de resolver a questão. Estamos em processo pré-eleitoral e o o Executivo não quer condicionar o debate público", disse o ministro, acrescentando, porém, que o executivo “não está condicionado por eleições autárquicas”. Perante estas declarações, o candidato do movimento “Filipe Araújo: Fazer à Porto” ao Município da Invicta afirma que “se o Governo não está condicionado pelas autárquicas, parece”. Para Filipe Araújo, a questão do Metrobus nada tem a ver com política: “A pergunta que faço ao sr. ministro é se os autocarros já chegaram ou não? Se chegaram, por que é que não estão a circular e como é que explica isso aos portuenses?”Filipe Araújo acusa o ministro de se demitir das funções de tutela da Metro do Porto. “O que é que impede o ministro de atuar? Este vazio de tutela, assumido pelo governante, parece ser aliás uma estratégia que surge devido às ditas eleições autárquicas, contrariando as suas próprias afirmações". O candidato continua: "O movimento independente, tal como qualquer cidadão do Porto, quer respostas concretas, sobretudo a uma pergunta em específico: qual é a data do arranque do Metrobus?”, questiona.