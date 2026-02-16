Portugal vai modernizar as suas capacidades militares
Portugal vai modernizar as suas capacidades militaresFOTO: Leonardo Negrão
Política

Defesa. Portugal recusa “austeridade” pedida pela Alemanha para atingir metas da NATO

Da esquerda à direita, nenhum dos principais partidos aceita cortes no Estado Social para cumprir as metas de despesas na Defesa, que vão alcançar os 5% do PIB em 2035.
Valentina MarcelinoLuís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
helder sousa silva

