"Cultor da liberdade", "referência", "social-democrata genuíno". As reações à morte de Pinto Balsemão

As reações à morte de Pinto Balsemão multiplicaram-se pelas redes sociais, comunicados e diretos televisivos.Rui Rio, ex-presidente do PSD"Social-democrata genuíno"“Pinto Balsemão foi um social-democrata genuíno até ao fim dos seus dias e a melhor pessoa em Portugal para responder à pergunta o que é um social-democrata. Não é fácil surgir outra Pinto Balseão nas próximas décadas", disse Rui Rio, ex-líder do PSD, na CNN.Carlos Moedas, presidente da câmara de Lisboa"Referência pessoal e politica""Partiu uma das minhas referências pessoais e políticas. Francisco Pinto Balsemão teve uma vida feita de superlativos: foi fundador da democracia portuguesa, foi Primeiro-Ministro, foi o grande pioneiro da transformação da comunicação social. Mas foi, acima de tudo, um cidadão sempre comprometido com o país", escreveu o autarca no X..Cotrim Figueiredo, eurodeputado e candidato à Presidência da República"Um cultor da liberdade""Francisco Pinto Balsemão foi, ao longo de toda a vida, um cultor da liberdade. A sua visão, a sua ousadia, a sua capacidade de correr riscos e de imaginar e construir um país mais livre e mais próspero inspiram-nos e constituem um legado que o decurso do tempo não vencerá.".António Leitão Amaro, ministro da Presidência"Construtor essencial da liberdade de imprensa""Francisco Pinto Balsemão foi construtor essencial da liberdade de imprensa, do pluralismo e da democracia liberal. (...) O seu legado político, cívico e na comunicação social livre perdurará na história", escreve o social-democrata no X..Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros"Um português do Mundo"Paulo Rangel reagiu enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, através de um comunicado, onde falou no papel de Pinto Balsemão na integração europeia. "Um português do Mundo, um português cosmopolita. Fez muito pela inserção na NATO, pela integração europeia e pelo valor maior da democracia e do multilateralismo: a liberdade", lia-se. Rangel, no X, reagiria ainda a título pessoal: "Hoje perdi um amigo"..Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal"Um pioneiro" que lutou pela "liberdade de imprensa e de expressão"A presidente da Iniciativa Liberal reagiu ao óbito de Francisco Pinto Balsemão no X. Na rede social, a líder da IL recordou o percurso político do antigo primeiro-ministro, destacando o seu papel enquanto deputado da "ala liberal antes da revolução de Abril". Nas palavras de Mariana Leitão, Francisco Pinto Balsemão era "um pioneiro da comunicação social livre em Portugal, na luta pela liberdade de imprensa e de expressão". P.Partido Socialista"Soube sempre honrar o valor do debate democrático"Também numa nota no X, o Partido Socialista recordou a "vida" de Francisco Pinto Balsemão, "marcada pelo compromisso com a liberdade, o pluralismo e o Estado de Direito". Na publicação, os socialistas recordaram o papel que teve na "consolidação democrática", falando numa figura que "deixa um legado de independência, sentido de serviço público e defesa intransigente da liberdade de imprensa". Apesar das diferenças ideológicas, o PS destaca que Balsemão "soube sempre honrar o valor do debate democrático e da convivência entre diferenças, princípios fundamentais da vida democrática que partilhou com o PS nas grandes etapas da construção de Portugal livre e europeu"..José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República“Uma vida que se confunde com a própria História da democracia portuguesa”José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República (PAR) e segunda figura do Estado português, emitiu um comunicado na página oficial do parlamento. “Balsemão viveu uma vida longa e frutuosa, que se confunde com a própria História da democracia portuguesa. Até ao fim dos seus dias, impressionou o país com a sua energia, sagacidade e espírito de inovação. A democracia, o Parlamento e o país prestam-lhe tributo e agradecem a sua vida de serviço público”, escreveu Aguiar-Branco numa mensagem que pode ler aqui na íntegra..Nuno Melo, presidente do CDS e ministro da Defesa“Primeiro-ministro em circunstâncias difíceis”Nuno Melo, na rede social X, também fez homenagem a “uma personalidade incontornável da política e da imprensa em Portugal”, lembrando que foi “primeiro-ministro em circunstâncias difíceis”..Luís Marques Mendes, candidato à Presidência da República“Perco um grande amigo”“Perco um grande amigo. Ainda hoje não foi devidamente homenageado pelo papel que teve na revisão da Constituição de 1982. Era muito difícil. Foi um exemplo e referência absolutamente incontornável”, frisou o candidato presidencial e ex-presidente no PSD em declarações à SIC Notícias, recordando que contou com o apoio de Pinto Balsemão desde o primeiro momento em que se mostrou disponível para entrar na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. .Inês de Sousa Real, deputada e porta-voz do PAN"Pioneiro no universo jornalístico""Independentemente das diferenças ideológicas, é um nome incontornável da democracia e política nacional, a par do seu pioneirismo no universo jornalístico e na criação da SIC e Expresso", escreveu no X..Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira"Fica um legado de liberdade e civismo"À margem do conselho nacional do PSD, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, recordou um "homem que honrou responsabilidade com brio", que "consolidou a democracia" após o 25 de Abril. Foi, por isso, "um democrata e fica um legado de liberdade e civismo". Miguel Albuquerque e Pinto Balsemão falavam "várias vezes" e a última dessas conversas mostra que o antigo primeiro-ministro "era um homem sempre na vanguarda". "Estávamos ambos muito interessados no impacto e nos efeitos futuros da Inteligência Artificial", recordou..PSD"Um homem de princípios, de coragem e de palavra"Numa nota de pesar enviada às redações, o PSD manifestou o seu “profundo pesar” pela morte do seu militante n.º1. Afirmando que “dedicou a sua vida ao serviço público, à liberdade e à construção da democracia”, os sociais-democratas relembram que Balsemão “enfrentou a censura” e defendeu “sem hesitações” a liberdade de imprensa, ao fundar o jornal Expresso em 1973. No seu mandato enquanto primeiro-ministro, “conduziu uma agenda reformista e ficará para sempre associado à revisão constitucional de 1982, decisiva para o reforço do regime democrático, e à conclusão das negociações para a adesão de Portugal à CEE”. “Mesmo após deixar funções executivas, permaneceu sempre presente na vida do partido, tendo presidido às comemorações dos “40 anos de Democracia, 40 anos de PSD” e tendo sido Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro”. “Francisco Pinto Balsemão parte hoje como sempre quis ser recordado: homem de princípios, de coragem e de palavra”, termina o partido..José Luís Carneiro, secretário-geral do PS“Era totalmente comprometido com a independência”O secretário-geral do PS, em declarações à SIC, lamentou a “perda de uma personalidade marcante na vida de um país democrático e de uma imprensa livre”. “Era totalmente comprometido com a independência, o serviço público e com a liberdade”, sublinhou ainda o socialista, destacando Balsemão como alguém detinha e vivia “profundamente os valores da social-democracia”..Henrique Gouveia e Melo, candidato à Presidência da República“O seu legado ficará para sempre na memória dos portugueses”O candidato à presidência da República Henrique Gouveia e Melo destacou que Francisco Pinto Balsemão foi uma das "maiores referências nacionais da política, do jornalismo e da sociedade". "Deixa-nos uma das maiores referências nacionais da política, do jornalismo e da sociedade, mas o seu legado ficará para sempre na memória dos portugueses", afirmou, numa nota enviada à agência Lusa, recordando que conheceu o antigo primeiro-ministro e fundador do PPD/PSD no fim da pandemia de covid-19 e que, desde então, mantiveram "conversas muito interessantes". .António José Seguro, candidato à Presidência da República"Homem de convicções democráticas firmes"O candidato presidencial António José Seguro elogiou o “papel destacado” de Francisco Pinto Balsemão na política portuguesa, um “homem de convicções democráticas firmes” que se dedicou à causa democrática e deixa um legado no pluralismo político e mediático. "Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento de Francisco Pinto Balsemão. Homem de convicções democráticas firmes, Balsemão teve um papel destacado na história política portuguesa, em particular no período conturbado da consolidação da nossa democracia”, refere Seguro, antigo secretário-geral do PS, numa publicação nas redes sociais..José Maria Neves, presidente de Cabo Verde“Visionário, ousado e inovador”O presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, disse hoje ter perdido “um grande amigo”, um “homem plural” e “visionário”, numa mensagem de pesar publicada nas redes sociais, na terça-feira, sobre a morte de Francisco Pinto Balsemão. "Acabo de perder um grande amigo, um homem plural que lutou pela liberdade, pela democracia e pelo crescimento material e espiritual de Portugal”, escreveu o chefe de Estado. "Conversávamos muito, desde a literatura ao jornalismo, passando pela política e pelo futuro da humanidade”, referiu, recordando Balsemão como “visionário, ousado e inovador”..Rui Moreira, presidente cessante da Câmara Municipal do Porto"O verdadeiro senador da democracia portuguesa"O presidente cessante da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, lamentou a morte do empresário e político Francisco Pinto Balsemão, que considerou ser "o verdadeiro senador da democracia portuguesa" e declarou luto municipal para estar quarta-feira, 22 de outubro. "Hoje despedimo-nos de um verdadeiro senador da democracia portuguesa. Foi com profundo respeito, grande admiração e sentida gratidão que, em setembro de 2023, entreguei as Chaves da Cidade a Francisco Pinto Balsemão", afirmou Rui Moreira, numa declaração nas redes sociais..Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega"Nunca se escondeu no jogo político""Um homem cheio de história, que nunca escondeu as suas raízes de centro esquerda, nem se se escondeu no jogo político", afirmou o deputado do Chega na RTP..Carlos César, presidente do PS"A sua palavra, mesmo na discordância, tornava-se bem-vinda"O presidente do PS, Carlos César, reagiu através da sua página pessoal no Facebook, terminando o texto a dizer que "o Partido Socialista curva-se perante a sua vida e a sua memória"..Rui Tavares, porta-voz do Livre"Deu muito ao país. Em ditadura e na democracia"O deputado e porta-voz do Livre, na rede social X, destacou as várias facetas de Francisco Pinto Balsemão. "Agora é o momento do reconhecimento", escreveu.