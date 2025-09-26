Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Chega diz que vai negociar com PSD lei de estrangeiros para garantir aprovação das alterações

De acordo com o Chega, foi constituído um grupo com elementos dos dois partidos para negociar alterações à nova Lei dos Estrangeiros, de modo a estar "pronta para aprovação” na próxima semana.
O Chega indicou esta sexta-feira, 26 de setembro, que constituiu, em conjunto com o PSD, um grupo com elementos dos dois partidos para negociar alterações à lei de estrangeiros, para esta legislação “estar pronta para aprovação” na próxima semana.

“O Chega e o PSD decidiram constituir um grupo conjunto, com uma delegação de cada partido, para, nos próximos três dias, fechar o desenho normativo da nova Lei dos Estrangeiros, de forma a estar pronta para aprovação na próxima terça-feira”, indica o partido liderado por André Ventura.

Em comunicado, o Chega assinala “o regresso do Governo à mesa da negociação” e diz que “serão feitos todos os esforços para se chegar a um consenso que proteja as fronteiras portuguesas e controle a imigração descontrolada”.

