O aumento de 2% implica a aquisição de material para as Forças Armadas.
Política

Antecipado ou “tardio”? Portugal deve cumprir este ano os 2% do PIB em Defesa

A aliança estima que Governo cumprir já em 2025 a meta prevista para daqui a quatro anos. No entanto, não é claro como o fará, mas o ministro da Defesa já recusou a ideia de “contabilidade criativa”.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
