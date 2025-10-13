Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Susana Cruz (à direita), nova presidente da Junta de Freguesia de Carnide, com o ex-presidente, Fábio Sousa. É o último território que a coligação PCP/Verdes detém na cidade - uma freguesia na qual a coligação de Carlos Moedas ganhou eleição para a Câmara e para a Assembleia. Municipal.
Susana Cruz (à direita), nova presidente da Junta de Freguesia de Carnide, com o ex-presidente, Fábio Sousa. É o último território que a coligação PCP/Verdes detém na cidade - uma freguesia na qual a coligação de Carlos Moedas ganhou eleição para a Câmara e para a Assembleia. Municipal.CDU Lisboa
Política

A última junta comunista de Lisboa resiste. Ainda e sempre?

A erosão da CDU poupou a freguesia mais a norte de Lisboa, malgrado a votação ter ali virado à direita. A nova presidente vê a vitória como a sequência natural de mais de quatro décadas e crê que o trabalho da junta deve servir de exemplo a outras.
Publicado a
Loading content, please wait...
Lisboa
CDU
Junta Freguesia de Carnide
edição impressa
Autárquicas 2025
Diário de Notícias
www.dn.pt