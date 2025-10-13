A culpar oposição por "quatro anos difíceis" no primeiro mandato, Carlos Moedas promete "uma Lisboa melhor"

Encerrando a noite eleitoral em Portugal, o autarca reeleito de Lisboa, Carlos Moedas, foi o último a discursar e comemorar a sua vitória, já quase às 2h00 desta segunda-feira, 13 de outubro. "Mais 30 mil votos, é absolutamente extraordinário", começou por dizer em referências aos resultados.A coligação Por Ti, Lisboa também sai com um vereador a mais, totalizando oito para este novo mandato. "Agora sim vamos conseguir, Lisboa está no caminho certo", afirmou, a atirar a responsabilidade também para os opositores."Os lisboetas foram claros não querem instabilidade", afirmou. "Essa estabilidade exige muito de nós, um esforço adicional de todos nós, de diálogo, de comprpmisso, de moderação. Nóss somos a candidatura dos moderados, dos tolerantes".Questionado sobre diálogos para construir uma maioria, Carlos Moedas recusou uma abertura ao Chega e afirmou que "uma Câmara Municipal não tem coligações pós-eleitorais".O autarca apelou a que a oposição "coloque os interesses de Lisboa acima de tudo", algo que afirmou não ter acontecido neste primeiro mandato. "Eu tive quatro anos muito difíceis. Estes quatro anos não serão tão difíceis, porque eu tenho mais 30 mil votos, tenho mais um vereador, isso dá-me uma confiança enorme".Numa sede de campanha que ficou completamente lotada de apoiadores, o autarca destacou o bom relacionamento com Luís Montenegro, que preferiu acompanhar a noite eleitoral no Porto. "Tenho o apoio dele total. É um homem que para além de tudo é um amigo próximo. É como se estivesse aqui".