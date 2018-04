Pub

Harry & Meghan: A Royal Romance será transmitido na televisão uma semana antes do casamento real. Veja as primeiras imagens do filme onde a ficção copia a realidade

O canal americano de televisão Lifetime divulgou as primeiras imagens do filme que narra a história de amor do príncipe Harry e Meghan Markle, que vão casar em Windsor, Londres, no próximo dia 19 de maio.

Harry & Meghan: A Royal Romance, assim se chama o filme, reune os melhores momentos deste casal que se conheceu num blind date.

O vídeo agora revelado reúne diversas cenas românticas do casal, que são interpretados pelos atores Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley.

A históra irá ser transmitida na televisão no dia 13 de maio, uma semana antes do casamento real, para o qual são esperados em Londres mais de 100 mil turistas.