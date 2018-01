Pub

A cantora recordou os tempos em que não podia comprar uma mala cara

Madonna tem saudades das amigas, mas não sente falta dos tempos em que não podia comprar malas de marca. O que não muda é a sua forma de continuar a chocar (e a deliciar) os seus seguidores: desta vez publicou uma fotografia no Instagram em que surge em topless, mas com uma mala Louis Vuitton a tapar parte do peito.

Nos últimos dias, a cantora partilhou várias fotografias das atrizes Debi Mazar e Sandra Bernhard, duas das suas melhores amigas e numa das imagens dizia que aqueles eram os tempos em que não podiam comprar malas (pelo menos malas na ordem dos 2000 euros).

Esta madrugada, decidiu partilhar uma fotografia sua em topless, com a legenda: "Ainda a babar por uma mala" e as hashtags "Lisboa é longe" e "sem amigos".

Neste caso, a mala é Louis Vuitton, tem a imagem da Mona Lisa, e custa "apenas" cerca de 2250 euros (2800 dólares). É uma edição limitada, fruto da recente colaboração da Louis Vuitton com Jeff Koons, que criou malas para a coleção Masters.

Koons recriou obras-primas de Da Vinci, Ticiano, Rubens, Fragonard e Van Gogh.