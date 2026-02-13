Figura do Dia. André Villas-Boas é um “totó”?

Gosto de circo. E assisto todos os anos às acrobacias no Mónaco, onde contorcionistas me surpreendem com os seus malabarismos com o corpo - é espantosa a forma como o transformam numa espécie de plasticina. Desde o aborrecido FC. Porto-Sporting que dei por mim a sorrir com o contorcionismo de comentadores desportivos a propósito dos acontecimentos à margem do jogo do Dragão. Mesmo os que mais se indignaram com o desaparecimento das bolas, o roubo das toalhas do guarda-redes e o ar condicionado no balneário do Sporting, têm sido quase unânimes a desculpar Villas-Boas - que é um gentleman, que não acreditam ter tido alguma responsabilidade, que isto e aquilo.. O país é tão pequenino que a malta se encolhe nas críticas, pois há sempre um preço a pagar, entendo-o bem, mas é evidente que o presidente do FC Porto decidiu que as coisas acontecessem como aconteceram. É claro como a água que as bolas só poderiam desaparecer com a sua autorização, que o balneário do Sporting só poderia ter o ar condicionado desregulado com o seu beneplácito e que, como aconteceu há uns meses, só ele poderia ter decidido colocar uma televisão impossível de desligar no vestuário do árbitro Fábio Veríssimo.André Villas-Boas pode ter nascido na Foz, ser filho da aristocracia do Porto e beber uma garrafa de Pêra Manca a todas as refeições, mas alguém poderá colocar a hipótese de ser um “totó”?É evidentemente ele quem manda no FC. Porto. Foi ele quem decidiu tornar às velhas práticas. Volta, Macaco, estás perdoado.