A universidade é estratégica na formação da nova geração de quadros da UE

O mundo está a mudar a uma velocidade sem precedentes. O contexto internacional é instável. Os alicerces que nos sustentavam estão a ceder. Perante este cenário é necessário formar profissionais capazes de compreender e participar no fortalecimento do projeto europeu, tornando mais evidente a importância das carreiras nas instituições europeias.A Defesa voltou a ser uma prioridade, o reforço do músculo económico europeu está na ordem do dia e a autonomia estratégica em áreas vitais – da energia à tecnologia – tornou-se central. Neste quadro, as instituições de ensino superior têm um papel fundamental no desenvolvimento das competências para que os jovens se lancem em carreiras internacionais, em particular na União Europeia (UE).Trabalhar em contextos internacionais promove autonomia, capacidade de adaptação, pensamento crítico e consciência cívica, aproximando os novos profissionais dos valores europeus.Num contexto global marcado por desafios geopolíticos, climáticos e económicos, as universidades portuguesas têm um papel estratégico na formação de quadros para carreiras na UE, assegurando que o país participa de forma qualificada nos processos de decisão, ultrapassando a sub-representação portuguesa nas instituições europeias.A escolha de uma carreira profissional na UE permite desenvolver competências interpessoais, trabalhar com a diversidade e assumir responsabilidades em projetos com impacto real na vida dos cidadãos europeus.É neste enquadramento que a Universidade de Coimbra desenvolve uma estratégia de promoção das carreiras internacionais, em particular nas instituições da UE, com o objetivo de informar, capacitar e motivar os estudantes para as oportunidades. São exemplos desta estratégia o programa de Embaixadores de Carreiras da UE, que apresenta anualmente as oportunidades existentes, assim como as ações de divulgação e apoio à preparação para concursos e estágios. O objetivo é aproximar os estudantes das instituições europeias e demonstrar que estas carreiras são acessíveis.Paralelamente, os percursos académicos valorizam a mobilidade internacional e a experiência europeia, sublinhando a necessidade de profissionais altamente qualificados, com competências técnicas sólidas, domínio de línguas, capacidade de adaptação a contextos multiculturais e disponibilidade para intervir em ambientes internacionais complexos.As oportunidades de carreira na UE abrangem áreas como ciências sociais e jurídicas, economia, engenharias, ciências da vida ou ambiente. Incluem estágios como o Blue Book na Comissão Europeia e o Schuman no Parlamento Europeu, bem como programas da EPSO para acesso a carreiras permanentes e funções em agências europeias especializadas. Estas oportunidades proporcionam experiências profissionais qualificadas e a participação em equipas e em processos de decisão e políticas públicas de grande impacto.Estas carreiras implicam desafios exigentes, com processos de seleção competitivos que requerem preparação específica, domínio de línguas, raciocínio crítico e compreensão do funcionamento institucional da UE. Neste ponto, o papel da universidade é decisivo, proporcionando as competências e a confiança necessárias.A aposta da Universidade de Coimbra nas carreiras internacionais e europeias constitui um investimento estratégico no futuro, preparando jovens diplomados para um mercado global exigente e competitivo, reforçando o papel de Portugal no contexto europeu.