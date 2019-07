Uma águia com duas cabeças e tacos de golfe. Trump discursa com selo presidencial adulterado

À primeira vista, parecia estar tudo certo no palco onde o presidente norte-americano, Donald Trump, estava a discursar. Mas quem olhasse com mais atenção, como o Washington Post fez, iria perceber que o selo presidencial tinha alguns problemas: tinha duas cabeças de águia (fazendo lembrar a ave do brasão da Rússia) e além disso, em vez de com as garras segurar um monte de flechas parece segurar um saco com tacos de golfe (um dos passatempos preferidos do presidente).

Na terça-feira, Donald Trump discursou numa conferência em Washington, organizada pelo grupo conservador Turning Point USA. No palco, ao seu lado esquerdo, estava Charlie Pirk, presidente da Turning Point. E do lado direito, uma imagem que deveria ser do selo presidencial.

Confrontados com a situação, nem a Casa Branca nem a Turning Point sabiam quem tinha criado aquele símbolo nem como é que ele apareceu ali. Mas na quinta-feira de manhã, o Turning Point anunciou que o responsável tinha sido um dos elementos da sua equipa de vídeo e que este já tinha sido despedido. "Achamos que ele não teve intenções maliciosas, mas mesmo assim" foi demitido, disse um porta-voz ao Washington Post, considerando o erro "inaceitável". O porta-voz explicou que à última hora tinham procurado à pressa, na internet, uma segunda imagem do selo presidencial (já havia uma imagem noutro ponto do palco) para servir de cenário ao discurso de Trump: "Acho que foi tão simples quanto isto: uma imagem procurada à pressa, e escolheu-se a errada", disse.

Entretanto, resta a dúvida: terá sido um erro, uma simples piada ou uma crítica a Donald Trump, pelas suas ligações à Rússia e pelo facto de passar tanto tempo a jogar golfe?