Reagan montado num velociraptor: senador goza com medidas ecológicas

Para o senador republicano Mike Lee, do estado do Utah, o Green New Deal - pacote de propostas que o Partido Democrata está a preparar com o objetivo de conjugar o crescimento económico com a distribuição mais equitativa da riqueza e a meta de generalizar as fontes de energia 100% renováveis - é "ridículo". E as hipóteses de se concretizar, mesmo com algumas sondagens a revelarem forte apoio por parte de eleitores, quer democratas quer republicanos, "são "nulas".

Mesmo assim, o político dedicou cerca de quinze minutos de intervenção no Senado, esta terça-feira, à tentativa de desacreditar as propostas. E para o fazer recorreu mesmo a suportes visuais, no mínimo, invulgares.

A intervenção começou com uma imagem do antigo Presidente norte-americano, Ronald Reagan montado num velociraptor, com uma metralhadora na mão e um lança-foguetes nas costas, no que Pence explicou ser uma referência à guerra fria "ganha" pelos Estados Unidos.

O objetivo da alegoria seria, aparentemente, ridicularizar os alertas para as alterações climáticas e o chamado aquecimento global. Mas a mensagem não ficou inteiramente clara já que o senador passou rapidamente para a proposta democrata, na qual disse não identificar "nenhuma ideia séria".

Por exemplo, no que respeita aos transportes, na análise de Lee, "O Green New Deal apela essencialmente à eliminação dos aviões", o que colocaria em causa a mobilidade de muitos cidadãos norte-americanos, nomeadamente aqueles que vivem mais isolados do resto do país. E, para o ilustrar, recorreu a personagens de ficção, propondo-as como meios de transporte alternativos.

No caso dos residentes do Alasca, a proposta veio do universo Star Wars: "Tauntauns, senhor presidente. É uma espécie adorada de "reptomamíferos", nativos do planeta gelado de Hoff", explicou, acrescentando que além de ser "neutra em termos de pegada carbónica", a "espécie bípede de lagartos espaciais peludos" poderiam ainda ajudar a manter a temperatura "numa noite fria".

Já para os habitantes do Havai, Lee sugeriu um cavalo marinho gigante, idêntico ao que é montado pela personagem da DC Comics Aquaman (também já foi ilustrado a viajar á boleia de um golfinho).

No final da sua exposição das "ridículas" propostas dos democratas, o senador revelou finalmente a sua solução para as alterações climáticas: fazer mais bebés.