Pub

Um relatório da polícia holandesa alerta que os gangues têm rédea solta devido à falta de meios das autoridades

A Holanda está a transformar-se num narcoestado, alerta a polícia daquele país. Segundo um relatório hoje divulgado pelo jornal Telegraff e citado pelo The Guardian, as autoridades estão de mãos atadas para travar o fenómeno devido à falta de meios.

"Apenas um em cada nove grupos criminosos pode ser travado com as pessoas e os recursos atuais", diz este estudo elaborado com base em entrevistas realizadas a cerca de 400 agentes de todo o país. Apesar de os números oficiais indicarem que a criminalidade está em queda, a polícia acredita que as vítimas deixaram de apresentar queixa e que as associações criminosas têm rédea solta.

Os crimes contra pessoas vulneráveis e idosos ficam por punir, segundo este relatório.

"Os detetives veem que os pequenos criminosos se tornaram empresários ricos que se estabeleceram no mercado do turismo, imobiliário e viagens", conclui o relatório, que é taxativo: "A Holanda tem muitas das características de um narcoestado. Os agentes veem uma economia paralela a emergir".

A associação da polícia holandesa exige a contratação de mais dois mil efetivos para o país, que tem uma política de tolerância relativamente ao consumo de drogas leves.