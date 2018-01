Pub

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou-se hoje otimista quanto à formação de um governo de coligação com os sociais-democratas, enquanto o líder do SPD, Martin Schulz, classificou o acordo hoje alcançado como "notável".

Os conservadores alemães liderados por Angela Merkel e os social-democratas de Martin Schulz alcançaram hoje um acordo de princípio para a formação do novo executivo, que prevê a limitação sobre a entrada de refugiados no país e o reforço da zona euro.

Ao fim de uma maratona de conversações que se prolongou pela noite dentro, o líder do partido Social Democrata (SPD), Martin Schulz, disse hoje de manhã aos jornalistas que o acordo irá ajudar as infraestruturas da Alemanha e reforçará as famílias, escolas, lares de idosos e outras partes da sociedade alemã.

"Penso que alcançámos resultados notáveis", disse Schulz, que terá agora de levar o acordo ao seu partido para ser aprovado antes de as negociações formais para a formação de uma coligação poderem começar.

A chanceler e líder dos democratas cristãos da CDU, Angela Merkel, disse por seu lado estar "otimista de que as coisas vão avançar" na formação de um novo governo de coligação, sublinhando que o acordo hoje alcançado envolveu cedências de ambas as partes.

Mostrou-se também confiante de que o futuro governo da Alemanha conseguirá alcançar um acordo com a França para promover "um novo acordar" da União Europeia (UE).

Mais de três meses após as eleições legislativas, a Alemanha continua a ser governada interinamente, pelo que Angela Merkel não tem poderes para responder às iniciativas do Presidente Francês, Emmanuel Macron, para reformar a UE.

Merkel disse hoje que ficou claro, desde as eleições alemãs, que o mundo não para enquanto a Alemanha resolve o seu futuro político.

O líder do partido irmão da CDU na Baviera, Horst Seehofer, disse que se os sociais-democratas aprovarem o acordo hoje alcançado, uma coligação poderá ser alcançada até à Páscoa.