G20 ou G19. Acordo de Paris não tem apoio dos EUA

Queria fazer apenas um festival de fotografia, mas criou "um monstro". Nas vésperas da segunda edição do National Geographic Exodus Aveiro Fest, Bernardo Conde conta como se tornou fotógrafo e viajante. E fala da sua missão: "Inspirar as pessoas a tirarem o rabo do sofá e a irem conhecer sítios, ou, mais do que isso, a pegarem nos projetos que têm na gaveta."