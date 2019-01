Já começou o debate que vai votar o Brexit: "Optamos pela ordem ou escolhemos o caos?"

A primeira-ministra Theresa May, arrisca a maior derrota parlamentar de um governo em cem anos, já que o acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia só contará com o apoio de 198 deputados (em 650 no Parlamento). A votação é ao final da tarde, mas até lá, muito debate ainda vai decorrer em Westminster que poderá alterar as regras do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever