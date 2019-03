Ciclone Trevor toca terra no Território Norte da Austrália com ventos de 250 km/hora

© Foto via Twitter Bureau of Meteorology, Northern Territory

O 'olho' do ciclone Trevor, um sistema climático de categoria quatro e quase do tamanho de Nova Gales do Sul, atingiu hoje a costa do Território do Norte da Austrália com rajadas de vento de até 250 quilómetros por hora.

As autoridades regionais admitem que ainda é cedo para saber os danos que o ciclone vai causar, tendo confirmado que algumas pessoas se recusaram a sair de casa durante uma evacuação preventiva de várias localidades.

Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de toda a região do Golfo de Carpentaria, incluindo Borroloola e Numbulwar e ainda das ilhas Sir Edward Pellew.

Brendan Muldoon, da polícia do Território Norte, explicou aos jornalistas que, contra o conselho das autoridades, quatro pessoas se recusaram a sair da remota ilha de Vanderlin e que seis pessoas se recusaram a sair de Borroloola.

Equipas de emergência, apoiados por aeronaves, estão preparados para intervir assim que a situação climatérica o permitir.

Ciclones de categoria 4, com ventos que podem alcançar os 279 quilómetros por hora, são considerados "graves" pelo Serviço de Meteorologia.

No caso do Trevor, as previsões indicam que a tempestade poderá chegar a alcançar um 'olho' de 30 quilómetros de diâmetro.

Na sua passagem pelo estado australiano de Queensland, o Trevor provocou danos materiais, com ventos fortes a derrubar árvores e postes elétricos, deixando na zona mais de 300 mm de chuva e ventos de mais de 133 quilómetros por hora.

As autoridades estão a acompanhar um segundo ciclone, o Verónica, que está atualmente com categoria 4 e que está atualmente a cerca de 250 quilómetros da costa, devendo atingir a zona noroeste de Port Hedland, na Austrália Ocidental.

O Verónica pode alcançar rajadas de até 230 quilómetros por hora.