Bolsonaro vai indicar alguém "terrivelmente evangélico" para o Supremo

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esta quarta-feira que vai indicar uma pessoa "terrivelmente evangélica" para ocupar o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um culto com parlamentares evangélicos, em Brasília.

"Muitos tentam deixar-nos de lado dizendo que o estado é laico. O estado é laico, mas nós somos cristãos (...) E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico", declarou o Presidente brasileiro.

Com mandato presidencial até 2022, Bolsonaro fará duas indicações para o STF durante o seu governo porque os juízes Celso de Mello e Marco Aurélio Mello devem reformar-se quando atingirem a idade de 75 anos.

Na campanha presidencial, Bolsonaro contou com o apoio de muitos grupos evangélicos que são até hoje os apoiantes mais fiéis do seu Governo.

Antes de falar sobre indicar um evangélico para o STF, o chefe de Estado do Brasil já havia declarado que pretendia indicar o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,quando houvesse uma vaga naquele tribunal.