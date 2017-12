A foto e a sua história: 2017 em 14 imagens

Pub

A Reuters escolheu as melhores imagens dos últimos 12 meses e pediu aos seus fotógrafos para as comentar.

Do primeiro ano de Donald Trump na Casa Branca à fuga dos rohingyas da Birmânia, da crise na Venezuela ao incêndio mortífero na Grenfell Tower, passando pelo recuo do Estado Islâmico na Síria e no Iraque ou pela devastação deixada pelo furacão Harvey, foram muitos os acontecimentos do último ano captados pela lente dos fotógrafos da Reuters. Esta é a escolha de imagens feita pela agência britânica e o relato dos homens e mulheres que as tiraram, arriscando por vezes a vida e tendo de optar entre fotografar ou ajudar.

