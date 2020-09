Detida suspeita de enviar pacote com ricina dirigido ao Presidente dos EUA

Envelope com ricina enviado para Trump intercetado pela autoridades

Uma mulher foi detida este domingo por supostamente ter enviado um pacote contendo ricina ao Presidente norte-americano quando tentava entrar nos Estados Unidos vinda do Canadá, segundo os media.

A mulher estava na posse de uma arma de fogo e foi detida pelas autoridades norte-americanas, de acordo com a agência de notícias Associated Press e uma fonte dos serviços de segurança citada pela televisão CNN.

No sábado, foi noticiado que um pacote contendo ricina dirigido a Donald Trump foi intercetado no início da semana pelos serviços de segurança da Casa Branca.

O pacote endereçado à Casa Branca terá tido origem no Canadá, de acordo com a polícia do Canadá.

Esta não é a primeira vez que ricina é enviada pelo correio para a Casa Branca.

Um veterano da Marinha foi detido em 2018 e confessou ter enviado envelopes para Trump e membros de sua administração que continham a substância da qual a ricina é derivada.

Em 2014, um homem do Mississipi foi condenado a 25 anos de prisão após enviar correspondência com ricina ao então Presidente, Barack Obama, e a outros responsáveis da Casa Branca.

A ricina, de origem vegetal, é uma das toxinas mais poderosas conhecidas e é extraída da mamona.

Se ingerida, pode causar náuseas, vómitos e hemorragias internas, seguindo-se insuficiência hepática, baço e renal, e morte por colapso do sistema circulatório.