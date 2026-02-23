Carro do Ano 2026. Conheça aqui os sete finalistas
Edição mais concorrida de sempre do Carro do Ano, com 92 modelos inscritos, entra na fase decisiva. Júri já escolheu os finalistas, que permanecem na corrida ao mais antigo prémio do setor em Portugal
Estão definidos os sete finalistas do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026, distinção que, há várias décadas, assinala os produtos que mais se destacam no mercado nacional. O sucessor do Citroën C3 vai ser anunciado a 10 de março, numa cerimónia que também vai revelar os vencedores das diferentes categorias.

A edição deste ano registou 92 inscrições, o número mais elevado de sempre, distribuídas por oito classes. Deste conjunto, havia 28 automóveis em luta pelo título de Carro do Ano, e foi entre estes 28 modelos que o júri selecionou os sete finalistas agora anunciados.

Da lista de modelos que ainda podem conquistar o título constam o Citroën C5 Aircross, o Dacia Bigster, o Fiat Grande Panda, o Kia EV4, o Renault 4, o Skoda Elroq e o Volkswagen T-Roc.

Skoda Elroq
Kia EV4
Fiat Grande Panda
Citroën C5 Aircross
Dacia Bigster
Volkswagen T-Roc
Renault 4

Este conjunto de propostas reflete a diversidade atual do setor, sendo que confirma a tendência de eletrificação. Dos sete finalistas, cinco oferecem versões 100% elétricas e os outros dois - Dacia e VW - versões híbridas (no caso do T-Roc apenas mild-hybrid, com uma versão full-hybrid planeada para mais tarde). De resto e olhando para o conjunto dos modelos a concurso nas diferentes categorias - os tais 92 inscritos -, apenas um, o Kia Stonic, se fica por motorizações “clássicas”, ou seja, por motores a combustão interna sem “ajudas” elétricas.

O período de testes terminou na passada sexta-feira, no Circuito do Estoril, onde os jurados conduziram todos os modelos inscritos. Na votação final, a decorrer nos próximos dias, os elementos do júri avaliam parâmetros como desempenho, eficiência, segurança, tecnologia e relação qualidade-preço. Antes desse dia de testes em pista, os 28 candidatos ao título estiveram expostos no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Além do prémio principal - Carro do Ano 2026 -, vão ser escolhidos os melhores produtos nas diferentes categorias: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto e Grande SUV. A organização vai ainda entregar o Prémio Carreira e o Prémio Tecnologia e Inovação.

O sucessor do Citroën C3, vencedor no ano passado, será revelado na gala de 10 de março. O Carro do Ano é uma iniciativa organizada pelo grupo IMPRESA, através da SIC Notícias e do Expresso, na qual o Diário de Notícias está presente enquanto membro do Júri.

