Carro do Ano 2026. Conheça aqui os sete finalistas

Estão definidos os sete finalistas do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026, distinção que, há várias décadas, assinala os produtos que mais se destacam no mercado nacional. O sucessor do Citroën C3 vai ser anunciado a 10 de março, numa cerimónia que também vai revelar os vencedores das diferentes categorias.A edição deste ano registou 92 inscrições, o número mais elevado de sempre, distribuídas por oito classes. Deste conjunto, havia 28 automóveis em luta pelo título de Carro do Ano, e foi entre estes 28 modelos que o júri selecionou os sete finalistas agora anunciados.Da lista de modelos que ainda podem conquistar o título constam o Citroën C5 Aircross, o Dacia Bigster, o Fiat Grande Panda, o Kia EV4, o Renault 4, o Skoda Elroq e o Volkswagen T-Roc.. Este conjunto de propostas reflete a diversidade atual do setor, sendo que confirma a tendência de eletrificação. Dos sete finalistas, cinco oferecem versões 100% elétricas e os outros dois - Dacia e VW - versões híbridas (no caso do T-Roc apenas mild-hybrid, com uma versão full-hybrid planeada para mais tarde). De resto e olhando para o conjunto dos modelos a concurso nas diferentes categorias - os tais 92 inscritos -, apenas um, o Kia Stonic, se fica por motorizações “clássicas”, ou seja, por motores a combustão interna sem “ajudas” elétricas.O período de testes terminou na passada sexta-feira, no Circuito do Estoril, onde os jurados conduziram todos os modelos inscritos. Na votação final, a decorrer nos próximos dias, os elementos do júri avaliam parâmetros como desempenho, eficiência, segurança, tecnologia e relação qualidade-preço. Antes desse dia de testes em pista, os 28 candidatos ao título estiveram expostos no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.Além do prémio principal - Carro do Ano 2026 -, vão ser escolhidos os melhores produtos nas diferentes categorias: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto e Grande SUV. A organização vai ainda entregar o Prémio Carreira e o Prémio Tecnologia e Inovação.O sucessor do Citroën C3, vencedor no ano passado, será revelado na gala de 10 de março. O Carro do Ano é uma iniciativa organizada pelo grupo IMPRESA, através da SIC Notícias e do Expresso, na qual o Diário de Notícias está presente enquanto membro do Júri.