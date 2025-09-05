Carregamentos de automóveis elétricos sobem 48% até agosto

Os carregamentos de automóveis elétricos subiram 48% até agosto, face ao mesmo período de 2024, ultrapassando a marca dos 5,6 milhões, anunciou esta sexta-feira, 4 de setembro, a Mobi.E.“Nos primeiros oito meses do ano, a rede já contabilizou mais de 5,6 milhões de carregamentos, um crescimento de 48% face ao mesmo período de 2024”, indicou em comunicado.O número de utilizadores únicos atingiu 336.000 desde janeiro, mais 57% face ao período homólogo.Já a energia consumida totalizou 127.000 megawatts-hora, um agravamento de 63%.No final de agosto, a rede pública tinha mais de 6.880 postos de carregamento.A Mobi.E é, desde 2015, uma empresa pública e a sua rede integra 36 comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e 110 operadores de pontos de carregamento.