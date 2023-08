Os títulos do DN deste domingo

Alerta de professores e diretores de escola. Grupo de recrutamento é preciso para apoiar alunos

estrangeiros. É esta a manchete do DN deste domingo.

Sem lugares em alguns estabelecimentos, estudantes vindos de fora do país são colocados administrativamente. Já há turmas com mais alunos internacionais do que portugueses.

A foto principal vai para António Carrelhas: as histórias de um português no Brasil. "Descer os 3500km do Amazonas foi a grande aventura da minha vida"

Destaque ainda para a rubrica Alta Tensão, neste dia com Ana Gomes: "Estamos com algum tempo de maioria absoluta e não vemos que esteja a fazer as reformas de fundo"

Outros títulos

Defesa. A "tempestade" que dois ministros não viram a instalar-se

Mulheres do meu país - Século XXI. Sandra Tavares da Silva, uma das melhores enólogas do mundo, segundo o Financial Times

EUA. Hunter Biden: na sombra do pai e do irmão

Futebol feminino. Jorge Vilda vs. Sarina Wiegman. O que a filosofia de Cruyff une, a final do mundial separa

Cinema. Imperadores, índios e trans - cabe tudo na rentrée

E mais um texto de António Araújo na rubrica Prova de vida, desta vez o perfil é de Zeinal Bava