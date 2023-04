Os títulos do DN desta sexta-feira

A manchete do DN desta sexta-feira é a entrevista DN-TSF a Maria de Belém Roseira. "As Finanças não sabem o que é ter uma pessoa na urgência", diz a antiga ministra da Saúde.

Neste Dia Mundial da Saúde, mais dois temas completam este especial:

- Retrato. São mais os hospitais privados do que públicos no país, mas a maioria dos cuidados está no SNS, revela INE

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Avaliação. Menos portugueses dizem que estão bem e há muito mais mortes do que nascimentos

Sublinha-se ainda, nesta primeira página: Crise global. FMI vê economia a perder o peso de Alemanha e Japão juntos.

Outros títulos

Luta dos professores. Dirigente escolar em greve de fome pela escola pública

Parlamento. IVA zero aprovado, mas preços ainda vão subir antes de recuar

Protestos violentos. Dezenas de detidos em França em novos confrontos

Benfica vs. Porto. Joga-se hoje o clássico do título ou da esperança portista

A Idade do Vício. Da violência de castas ao tráfico, livro de Kapoor "é ficção, mas tem base muito real"