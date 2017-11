Pub

Ingressos para espetáculo na Altice Arena, em maio de 2018, estarão à venda a partir de dia 30

Os bilhetes para assistir à grande final do Festival da Eurovisão, na Altice Arena, Lisboa, a 12 de maio do próximo ano, estarão à venda, a partir das 10:00 de dia 30, com preços que variam entre os 35 e os 299 euros.

Para já, serão colocados à venda na BlueTicket e nos local habituais apenas alguns ingressos, havendo depois outras oportunidades de aquisição. A partir do início de 2018, haverá bilhetes para os restantes espetáculos associados ao evento.

Serão reservados 1700 bilhetes para os clubes de fãs OGAE (Organização Geral de Apoio à Eurovisão), para os seis espetáculos noturnos do evento. Os detalhes sobre como comprar estes bilhetes serão anunciados separadamente aos membros.

As semi-finais do evento vão acontecer a 8 e 10 de maio. Haverá outros seis espetáculos associados ao evento, com um vasto programa social que prevê a cerimónia de abertura, o espaço "Eurovision Village", na praça do Comércio, uma discoteca à beira rio, além do centro de imprensa.

Segundo informa a RTP, este Festival da Eurovisão terá um número recorde de participantes, 43 depois da inscrição da República da Macedónia, e será "o mais económico dos últimos dez anos e talvez um dos mais criativos de sempre".

A narrativa/conceito em que a RTP aposta é a de "um país aberto, inclusivo, tolerante e que vive bem com uma riqueza multicultural".

O presidente da RTP realçou que a narrativa escolhida para o Festival "não foi imposta ou sugerida de fora, ou encomendada, e antes desenvolvida pelos profissionais" da empresa pública de televisão, na qual prima "a simplicidade e elegância sem excesso de meios e de parafernália, não por uma razão de contenção de meios, mas por uma questão de convicção".

Segundo dados avançados pela televisão pública, são esperados em Lisboa mais de mil profissionais nas áreas de produção e realização, mais de mil pessoas das diferentes delegações internacionais, mais de 1.500 jornalistas e "uma estimativa por baixo" de 30.000 fãs e visitantes.

O Festival da Eurovisão, que se realiza desde 1956, é atualmente "o maior espetáculo de entretenimento televisivo", com uma audiência estimada de 200 milhões de pessoas, só superada pela final da Taça da Liga dos Campeões, em futebol.