A primeira página do DN deste domingo

Professores. Resposta à intimidação do governo é grande marcha e "luta mais forte". É esta a manchete do DN deste domingo. Dezenas de milhares de profissionais encheram as ruas de Lisboa para gritar "basta!". Exigem dignidade na carreira docente e dizem que há muitos pais, alunos e auxiliares ao seu lado.

Para ler também neste domingo, ainda o caso do escrutínio dos governantes. Entidade para a Transparência não saiu do papel. Especialista aponta "falta de vontade política".

Este domingo é dia de dérbi na Luz entre o Benfica e o Sporting. 12 pontos e 89 milhões separam águias e leões.

O DN traz hoje a Notícias Magazine, cujo tema de capa é: O mau estado da nação política.

Outros títulos:

Opinião de António Araújo. "A existência de museus no Cairo é um produto de "apropriação cultural"".

Impostos. Taxa turística deu 54 milhões aos municípios em 2022, ainda abaixo do pré-pandemia.

Prof. K. Fang. "Presidente Xi pôs muita pressão na sociedade chinesa, sistema de propaganda incluído".

Llosa vs. Preysler, o livro. O estranho caso do Nobel da Literatura e da socialite.

Madeira Parte I: obras "inventadas", governantes "afastados" e quem tramou Jardim.