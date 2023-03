A primeira página do DN desta segunda-feira

"PPR do Estado com perda de 15%, mas ainda com rentabilidade". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Dívida pública e ações tiraram 5,7 milhões à carteira dos certificados em 2022. Mas quem se aposentou, tendo descontado desde 2008, teve valorização de 25%.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, está Francisco, o reformador. "Dez anos de um papa que é sinónimo de mudança":

Outros temas:

- Madeira. Acordo político com Chega divide social-democratas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Paul Kahn. "Nos EUA temos uma Constituição do séc. XVIII que é extremamente antidemocrática"

- Balanço. Diabetes está a aumentar em Portugal e médicos exigem nova estratégia para tratar a doença

- Fernando Addis. "As pessoas constroem o relato das glórias de Roma de acordo com os preconceitos da sua época".

- I Liga. Foi preciso paciência e bis de Neres para o Benfica recuperar distâncias para o FC Porto.