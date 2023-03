A primeira página do DN desta quarta-feira

Neste Dia Internacional da Mulher, o Diário de Notícias conta com uma ilustração especial na primeira página: "A beleza da sensibilidade", por Francisco Simões, pintor e escultor convidado a ilustrar esta edição do DN.

Num número especial, temos um olhar sobre o feminismo pelas embaixadoras estrangeiras em Portugal, da Roménia a El Salvador, lembramos o longo caminho para a paridade feito pelas mulheres jornalistas e apresentamos a tertúlia Desafios para as Mulheres da Europa em Tempos de Guerra, que hoje o Diário de Notícias organiza, em parceria com a Fundação Santander e a Vodafone, no Edifício dos Leões, na Baixa de Lisboa. E que terá também transmissão em direto no site do DN.

No rodapé da capa, a chamada de atenção para a vitória do Benfica na Liga dos Campeões lembra que há muito mais para ler no interior desta edição.