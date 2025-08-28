Revista de imprensa: O recorde no Programa Regressar e os baixos salários dos trabalhadores estrangeiros

Programa Regressar atinge recorde em 2025, com benefício fiscal de 48 milhões até 2023, diz esta esta quinta-feira, 28 de agosto, o Público, que cita dados disponibilizados àquele jornal pelo Ministério das Finanças, que mostram que o primeiro semestre deste ano, 2851 pessoas já tinham pedido este apoio, o equivalente a 15% de todas as candidaturas submetidas desde que foi criado em 2019, além de que é o valor semestral mais alto até aqui registado. Por sua vez, o Jornal de Notícias titula na sua edição impressa que só este ano já foram extraditados 34 criminosos estrangeiros, que refere um caso de uma cidadã brasileira que vivia na Maia e foi condenada a uma pena de 25 anos por mandar matar o marido. Foi detida pela PJ e enfrenta agora um processo de expulsão.O Diário de Notícias adianta que a crise em França é um problema direto de 30 mil milhões de euros para Portugal.Leia aqui o DN desta quinta-feira, 28 de agosto.Nos jornais económicos, o Negócios refere que empregos ocupados pelos estrangeiros pagam até mil euros, detalhando que estão sobretudos nas atividades de turismo, construção e serviços de apoio, os mais de 1,3 milhões de postos de trabalho ocupados por contribuintes estrangeiros. Só 13% pagam acima de mil euros brutos.Por sua vez, o Jornal Económico fala da indústria automóvel, adiantando que o T-Roc, SUV produzido na Autoeuropa, vai ser renovado depois de dar 20 milhões de euros à fabricante alemã Volkswagen.Os jornais desportivos destacam todos a vitória do Benfica sobre o Fenerbahçe de José Mourinho que permitiu aos encarnados entrar na fase de liga da Champions. E ainda para a histórica vitória de Portugal sobre a República Checa na estreia no Eurobasket, com Neemias Queta em destaque. Além disso, A Bola diz que Jota Silva vai mesmo ser jogador do Sporting e que o FC Porto vê o Vasco da Gama pedir demais por Rayan. O Record garante, por sua vez, que o grego Ioannidis está mais perto de reforçar os leões e que Pablo Rosario já chegou para reforçar o FC Porto. Finalmente, O Jogo destaca que Rosario vai ter uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Na imprensa internacional, o The Guadian titula na sua primeira página que um terço dos feridos em Gaza são crianças.O Le Monde dá destaque à crise em França, destacando que os maiores problemas do primeiro-ministro Bayrou são as empresas, sublinhando que a decisão de submeter o seu governo a uma moção de confiança a 8 de setembro desestabilizou a maioria.Já o jornal espanhol El Mundo fala de uma decisão do Ministério do Interior de ordenar que os presos mais perigosos deixem de estar isolados nas prisões. O objetivo, segundo este diário, é que os reclusos tenham um tratamento mais suave. Curioso é que esta ordem chega numa altura em que aumentaram o aumento de agressões a funcionários.