A primeira página do DN desta sexta-feira

A educação faz manchete do DN desta sexta-feira, 29 de agosto, edição de fim de semana: Alunos estrangeiros nas escolas portuguesas aumentam 12% e já são 157 milQuase um em cada seis alunos nas escolas portuguesas é estrangeiro. Num ano, aumenta ram 12%, ou 17 mil, para 157 mil, segundo dados do Ministério da Educação disponibilizados ao DN. Cerca de metade são brasileiros, mas as nacionalidades com maior aumento de alunos são a indiana, venezuelana, paquistanesa, bengali, colombiana, argentina e russa. Entraves burocráticos dificultam o acolhimento, diz a confederação de pais.Na foto principal, Nuno Palma: “Tal como o ouro do Brasil, os fundos europeus estão a fazer-nos mal. Distorcem a economia e o processo político.”E ainda se destaca, entre outros títulos: Empresas privadas e escolas lideram nas verbas do PRR, mas autarquias, empresas públicas e setor científico ficam para trásVeja a primeira página em detalhe: