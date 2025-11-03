Leia aqui o DN desta terça-feira, 4 de novembro

Governo atrasou-se e perdeu 30 milhões do PRR para os centros de migrações. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 4 de novembro.A PSP tem a responsabilidade de execução deste plano, pelo qual deu a cara o próprio primeiro-ministro, Luís Montenegro, na cerimónia de assinatura para a construção dos centros onde devem ficar os imigrantes ilegais.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Outros temas:- Administrador do Amadora-Sintra demitiu-se por falhas de informação no caso de grávida que morreu sexta-feira. Hospital não tem sistema de partilha de dados.- Turismo. "No Brasil, quase todos os estados querem um hotel Vila Galé”- Educação. Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do 1.º período- Espanha. Feijóo pede à extrema-direita para facilitar eleição de sucessor de Mazón- Bloco: Pureza muda perfil sem liderar revolução- Éric Chacour: “Quis contar um pouco o Egito dos meus pais, com a comunidade levantina como pano de fundo”- Liga dos Campeões. Há 62 anos que o Sporting procura a 1.ª vitória em Itália. Será hoje, diante da Juventus?