Leia aqui o DN desta terça-feira, 24 de fevereiro

A manchete do DN desta terça-feira vai para a Saúde:DGS quer reavaliar modelo de centros de referência em Cardiologia para garantir melhor tratamento aos doentesQuatro Serviços de Cardiologia alertaram há dias para as listas de espera no Norte, dizendo que "há doentes em risco." Em setembro, Hospital de Santo António propôs à tutela e à Direção-Geral da Saúde criar unidade cirúrgica para reduzir doentes em espera. Pareceres destas entidades foram nesse sentido, mas nada avançou. Hospital não explica porquê e Direção Executiva está em silêncio. Ministra vai esta terça-feira ao Parlamento e o tema deve ser abordado.Na foto principal, o grande destaque vai para a guerra na Ucrânia:A operação russa de quatro dias leva quatro anos, e sem fim à vistaComo se apoia os idosos em Kiev em casa geladas, contado por Jochen Ganter, dos Médicos Sem FronteirasTambém se sublinha a opinião Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia: Moldar um futuro para a IA centrado no ser humano: 'Cimeira de Impacto da IA 2026'