Leia aqui o DN desta terça-feira, 26 de agosto

Número de imóveis leiloados caiu para metade desde 2019, mas preço médio disparou para 118 mil. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 26 de agosto, do Diário de Notícias.A plataforma e-Leilões regista quebra no número de imóveis à venda para execução de dívidas, devido a menor incumprimento no crédito à habitação. Em 2024, foram leiloados cinco mil casas, terrenos e prédios, metade do número de 2019. Mas o valor médio por imóvel subiu 63% desde 2020.A foto de capa vai para os fogos. O que está a fazer o maior dispositivo aéreo de sempre no combate aos incêndios? Descarregue a edição completa no link abaixo:.Outros temas:Rui Moreira sobre os Polícias Municipais. “O MAI permitiu que se criasse uma perceção errada, e isso é grave”Parlamento. PS afasta-se do governo na lei laboral e despedimentos por justa causaPresidenciais. Isaltino sobre Marques Mendes: “Nunca ganhou uma eleição”Livro. “A delinquência juvenil tem subido, mas não é uma subida alarmante”Espanha. “Escândalos atiram popularidade de Sánchez para o seu valor mais baixoGuy Debord. Quando o cinema quis destruir o cinemaFC Porto. Negócio das Arábias pode levar Rodrigo Mora a bater recordes